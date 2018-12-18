Рязанская епархия приглашает на бесплатный Рождественский праздник для детей
Гостей ждут спектакль и Дед Мороз
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8 января в облцентре пройдет Рождественский праздник для детей, организованный Рязанской епархией. Гостей ждут во Дворце молодежи, сообщает пресс-служба епархии.
Начнется праздник со спектакля, а затем ребята увидят представление с Дедом Морозом у елки.
Билеты распространяются бесплатно. Справки по телефону 8-900- 902-41-75 – Дмитрий.
Начало мероприятий в 11.00 и 14.00.
Напомним, что в первых числах января рязанцев также ждет масса развлечений, организованных в музеях областного центра.