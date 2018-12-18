В Рязанской области организовали пешую переправу через Оку

18 Дек. 09:06 2018-12-18T10:34:40+03:00

По льду с одного берега на другой предлагают переправляться в поселке Юшта

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В Шиловском районе начала действовать официальная пешеходная ледовая переправа через Оку. По ней можно перейти с одного берега реки на другой в поселке Юшта.

Путь длиной 400 метров и шириной 5 метров обозначен вехами и шлагбаумами. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, толщина льда в этом месте по состоянию на 17 декабря составляла от 15 до 18 сантиметров.