2018-12-18T10:34:40+03:00
Общество

В Рязанской области организовали пешую переправу через Оку

По льду с одного берега на другой предлагают переправляться в поселке Юшта
Антон КОНОВАЛОВ
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В Шиловском районе начала действовать официальная пешеходная ледовая переправа через Оку. По ней можно перейти с одного берега реки на другой в поселке Юшта.

Путь длиной 400 метров и шириной 5 метров обозначен вехами и шлагбаумами. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, толщина льда в этом месте по состоянию на 17 декабря составляла от 15 до 18 сантиметров.

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