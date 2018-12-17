2018-12-17T20:10:30+03:00
Спорт

ХК «Рязань» в овертайме вырвал победу у тюменского «Рубина»

При этом Сергей Горелов делами подтвердил звание стража рязанских ворот
Павел АВЕРИН
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Сергей Горелов не единожды спас команду.Сергей Горелов не единожды спас команду.Фото: Павел АВЕРИН
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В очередном туре «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» 17 декабря ХК «Рязань» встречался, пожалуй, с самым непримиримым своим соперником – тюменским «Рубином». Не успел начаться матч, как судьи удалили Антона Угольникова – гости не преминули воспользоваться большинством – Александр Акмальдинов «распечатал» ворота Егора Назарова. «Рубин» ответил агрессий на агрессию так, что шайба чудом не оказалась в воротах Сергея Горелова. Уже Александр Репьях дважды мог отличиться, но форварду «горожан» не удалось изменить цифры на табло.

В середине второго игрового отрезка Владимир Карпов после того, как его команда поиграла в меньшинстве, еще раз огорчил Назарова. За три минуты до конца периода «рубиновые» устроили полноценную осаду последнего рязанского редута, но оборонцы во главе с голкипером всякий раз отводили угрозу. А за 7 секунд до сирены гости имели стопроцентный момент, но, увы, он оказался «пшиком».

Третий период начался беспрерывными атаками хозяев льда. Илья Карлин вознаградил свою команду за упорство заброшенной шайбой – 1:2. И практически тут же вторая шайба оказалась в сетке Горелова, но арбитры взятие ворот не засчитали. Гости в меньшинстве едва не закончили контратаку голом – Кирилл Беляев не смог переиграть вратаря «рубиновых». Понятно, что «горожане» будут до конца основного времени играть «вторым номером», действуя на контратаках. Чувствуется, что подопечные Павла Десяткова подустали, поэтому стали ошибаться и нарушать правила. «Рубиновые» волны накатывались на ворота Горелова, который не единожды спас команду от верного гола. Но за одну (!) секунду до финальной сирены хозяева вшестером все-таки переиграли его – Денис Давыдов сравнял счет 2:2. В овертайме удача еще раз улыбнулась гостям – Владимир Карпов красиво поставил победную точку.

Рязанский болельщик со стажем Сергей Лазарев выразился образно:

- Рубиновый камешек в рязанской оправе.

А Илья Хромов считает, что голкипер рязанской команды стал главным «виновником» победы:

- Хорошо сегодня сыграл вратарь Сергей Горелов, было много хороший сейвов. В овертайме ребята выстояли, принесли победу и два нужных очка.

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