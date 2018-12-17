2018-12-17T18:25:37+03:00
Недвижимость

В Рязани три дня будут отключать электричество

Самые масштабные отключения в среду и четверг
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Со вторника по четверг в Рязани будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации. Перебои со светом вызваны опиловкой аварийных деревьев , уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Во вторник, 18 декабря, с 9.00 до 16.00 света не будет на улице Рабочих в домах 18, 18б, 20, 20а, 48 и 50.

В среду, 19 декабря, с 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат по адресам:

– улица Введенская, д. с 128 по 132, д. 143, д. 145

– улица Полевая, д. с 41 по 61

– 2-й Полевой переулок, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6 и д. 7

– 4-й Полевой переулок, д. 10, д. 12, д. 18 и д. 18а

– 5-й Полевой переулок, д. 6 и д. 8

– 7-й Полевой переулок, д. 1, д. 3 и д. 5.

В четверг, 20 декабря, с 9.00 до 16.00 свет отключат по адресам:

– улица Новослободская, д. с 4 по 24

– Соборная площадь, д. 17а, д. 13 и д. 19

– Посадский переулок, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 10, д. 12 и д. 14

– Кремлевский Вал, д. 1, д. 1/2, д. 3 и д. 5.

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