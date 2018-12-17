В Рязани три дня будут отключать электричество
Со вторника по четверг в Рязани будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации. Перебои со светом вызваны опиловкой аварийных деревьев , уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Во вторник, 18 декабря, с 9.00 до 16.00 света не будет на улице Рабочих в домах 18, 18б, 20, 20а, 48 и 50.
В среду, 19 декабря, с 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат по адресам:
– улица Введенская, д. с 128 по 132, д. 143, д. 145
– улица Полевая, д. с 41 по 61
– 2-й Полевой переулок, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6 и д. 7
– 4-й Полевой переулок, д. 10, д. 12, д. 18 и д. 18а
– 5-й Полевой переулок, д. 6 и д. 8
– 7-й Полевой переулок, д. 1, д. 3 и д. 5.
В четверг, 20 декабря, с 9.00 до 16.00 свет отключат по адресам:
– улица Новослободская, д. с 4 по 24
– Соборная площадь, д. 17а, д. 13 и д. 19
– Посадский переулок, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 10, д. 12 и д. 14
– Кремлевский Вал, д. 1, д. 1/2, д. 3 и д. 5.