Рязанский эксперт: Создание зоополиции нужно для отвлечения внимания от реальных проблем

СЕГОДНЯ 17:38 2018-12-17T17:41:35+03:00

Самим же животным хочется только одного – чтобы их не бросали. Тогда и ловить не придется. Но для этого работать надо с людьми, а не с мохнатыми/хвостатыми Фото: Владимир ФРОЛОВ

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На днях стало известно о создании в Рязани зоополиции – она призвана защищать права животных. Инициаторами выступили казаки, а набирать в отряды, помимо самих казаков, будут ветеринаров, юристов и операторов – чтобы транслировать рейды в сеть.

Цель зоополиции – выявлять и привлекать к ответственности тех, кто издевается над животными: если полиция останется в стороне, юристы отряда возьмутся за доведение дела до суда.

За комментарием «Комсомолка» обратилась к рязанскому зоологу, кандидату биологических наук Антону Барановскому.

– Очевидно, зоополиция будет заниматься темой издевательств над бродячими кошками и собаками. Ведь у домашних животных, живущих с хозяевами, все и так хорошо. Но возникает вопрос: зачем вообще нашему городу нужны бродячие животные? Зачем защищать их права во взаимоотношениях с человеком, когда таких одичавших кошек и собак от общества нужно просто изолировать. У нас же получается наоборот. Такими мерами, как зоополиция, мы будем только способствовать распространению бездомных животных и мешать работе коммунальных служб, занимающихся их отловом. А ведь те же одичавшие кошки разоряют гнезда птиц, что приводит к обеднению городской фауны. По-моему, эта инициатива вредная и нужна для отвлечения внимания людей от реальных проблем. Лучше бы усилия зоополиции сосредоточить на природных территориях, где творится много беззаконий. Пусть она выполняет функции Зеленого патруля, который в советские времена следил за незаконными рубками, или Голубого патруля, который тогда же мониторил незаконный вылов рыбы. Или можно заняться темой полудиких собак на городских стройплощадках. Животные там нестерилизованные, размножаются, пополняя армию бездомных животных. Вот за чем надо следить. Настоящей работы полно, – уверен ученый.