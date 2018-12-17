2018-12-17T16:55:53+03:00
Авто

Около площади Ленина в Рязани на неделю перекроют движение

Участок расположен на улице Сенной
Мария БЛИНОВА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В Рязани на неделю перекроют дорогу на одном из участков улицы Сенной, еще на одном отрезке той же улицы движение ограничат. Это вызвано капитальным ремонтом теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

В районе дома №10 движение ограничат – с 10 утра вторника, 18 декабря, до полуночи вторника, 25 декабря.

А около дома №3 дорогу перекроют – с 10 утра среды, 19 декабря, до полуночи вторника, 25 числа.

На время работ здесь установят соответствующие предупреждающие дорожные знаки, участки огородят. Горадминистрация водителей просит учитывать эти изменения при планировании своего маршрута.

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