Рязанцу участнику смертельного ДТП, чью кровь подменили в больнице, предъявлено обвинение

17 Дек. 16:13 2018-12-17T16:16:46+03:00

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В понедельник, 17 декабря, стало известно, что участнику смертельного ДТП на трассе М5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области предъявлено обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Напомним, что 29 апреля 2018 года в Шацке столкнулись автомобили Volkswagen и «КамАЗ». В ДТП погибла 23-летняя пассажирка иномарки.

Ранее, 15 декабря, рязанские следователи доказали факт подмены крови водителя Volkswagen. По результатам рассмотрения уголовного дела судом оно было прекращено, врачу назначили судебный штраф в размере 20 000 рублей. Такое легкое наказание для дежурного врача стало возможным, в том числе благодаря помощи в раскрытии дела и признательным показаниям. В частности, на следствии и в суде женщина сообщила, что, по ее мнению, водитель Volkswagen, доставленный в больницу, находился в состоянии алкогольного опьянения.