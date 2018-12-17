2018-12-17T16:16:46+03:00
Происшествия

Рязанцу участнику смертельного ДТП, чью кровь подменили в больнице, предъявлено обвинение

Об этом редакции сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В понедельник, 17 декабря, стало известно, что участнику смертельного ДТП на трассе М5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области предъявлено обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Напомним, что 29 апреля 2018 года в Шацке столкнулись автомобили Volkswagen и «КамАЗ». В ДТП погибла 23-летняя пассажирка иномарки.

Ранее, 15 декабря, рязанские следователи доказали факт подмены крови водителя Volkswagen. По результатам рассмотрения уголовного дела судом оно было прекращено, врачу назначили судебный штраф в размере 20 000 рублей. Такое легкое наказание для дежурного врача стало возможным, в том числе благодаря помощи в раскрытии дела и признательным показаниям. В частности, на следствии и в суде женщина сообщила, что, по ее мнению, водитель Volkswagen, доставленный в больницу, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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