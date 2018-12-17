2018-12-17T15:40:11+03:00
Общество

И снова кружевные деревья: рязанские синоптики обещают туман и мороз

Ночью по области похолодает до -23 градусов
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Гидрометцентра на 18 декабря.

По информации синоптиков, во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Ночью столбики термометров по области опустятся до -13…-18ºС, местами подморозит до -23ºС. Днем воздух прогреется до -9...-14°С.

Внимание: ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица!

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