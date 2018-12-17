Экс-директора рязанской УК и трех его пособников обвинили в хищении более 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-17T14:38:02+03:00

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В деле о хищении бывшим директором рязанской УК с пособниками более 17 миллионов рублей стали известны подробности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-директора ГУЖК Московского района Рязани Кирилла Шертухова передали в суд. Бывшего руководителя и трех его пособников из Московской области обвиняют в организации получения денег по подложным договорам на проведение работ по благоустройству, которых на деле не было.

По данным следствия, с августа 2015-го по июль 2016 года со счета управляющей компании исчезли вверенные руководителю 17 436 628 рублей. Для хищений использовались взаиморасчеты за некие услуги с подконтрольными ему и трем пособникам фирмами.

По уголовному делу допросили более 80 свидетелей из Рязанской, Смоленской, Ивановской, Тверской, Московской областей и Москвы. Провели обыски с изъятием документов, проанализировали более 40 гигабайт информации на электронных носителях. Провели 22 компьютерные, бухгалтерскую и 2 почерковедческие экспертизы. Также прошли опознания и очные ставки.

Бывшего директора обвинили в хищении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (часть 4 статья 160 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Трем москвичам предъявили обвинение в пособничестве в присвоении денежных средств.