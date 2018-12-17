Лучших студентов Рязанского радиоуниверситета наградят специальным знаком
В среду, 19 декабря, во Дворце молодежи состоится торжественное собрание преподавателей и студентов Рязанского государственного радиотехнического университета, на котором подведут итоги уходящего года.
Первые лица университета традиционно поздравят коллектив с наступающим Новым годом, а 50 обучающихся наградят почетным знаком «Лучший студент РГРТУ». Награды им достанутся за выдающиеся достижения в самых разных направлениях:
– учебе
– научно-исследовательской работе
– общественной жизни вуза
– культурно-творческой деятельности
– спорте.
Помимо этого, за успехи и достижения наградят и различные студенческие объединения РГРТУ. После торжественной части гостей праздника ждет концерт.
Начало в 13:30.
На правах рекламы.