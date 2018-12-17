Лучших студентов Рязанского радиоуниверситета наградят специальным знаком

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-17T13:49:36+03:00

Награды вручат за достижения в самых разных направлениях

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В среду, 19 декабря, во Дворце молодежи состоится торжественное собрание преподавателей и студентов Рязанского государственного радиотехнического университета, на котором подведут итоги уходящего года.

Первые лица университета традиционно поздравят коллектив с наступающим Новым годом, а 50 обучающихся наградят почетным знаком «Лучший студент РГРТУ». Награды им достанутся за выдающиеся достижения в самых разных направлениях:

– учебе

– научно-исследовательской работе

– общественной жизни вуза

– культурно-творческой деятельности

– спорте.

Помимо этого, за успехи и достижения наградят и различные студенческие объединения РГРТУ. После торжественной части гостей праздника ждет концерт.

Начало в 13:30.

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