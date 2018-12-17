2018-12-17T14:48:53+03:00
Недвижимость

По платежам за коммуналку рязанцы вновь проявили поразительную дисциплинированность

Со взносами за капремонт ситуация хуже
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Рязаньстат опубликовал информацию об оплате населением жилищно-коммунальных услуг за 9 месяцев 2018 года. По данным ведомства, с января по сентябрь жителям региона начислили в общей сложности более 14,26 млрд рублей платежей за ЖКУ.

Из них рязанцы оплатили почти все – 14 с лишним миллиардов. Таким образом, уровень платежей в области составил 98,2%, то есть долги за коммуналку менее 2%.

Тем временем стало известно о грядущем росте тарифов. Так, плата за централизованное отопление в будущем году может вырасти на 6,2%, а стоимость холодной воды и водоотведения за 2019 год будут поднимать дважды.

Уровень платежей по капремонту не столь высок – менее 87%. На этом фоне стало известно, что взносы за капремонт в следующем году вырастут на 45%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24