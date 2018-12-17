По платежам за коммуналку рязанцы вновь проявили поразительную дисциплинированность

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-17T14:48:53+03:00

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Рязаньстат опубликовал информацию об оплате населением жилищно-коммунальных услуг за 9 месяцев 2018 года. По данным ведомства, с января по сентябрь жителям региона начислили в общей сложности более 14,26 млрд рублей платежей за ЖКУ.

Из них рязанцы оплатили почти все – 14 с лишним миллиардов. Таким образом, уровень платежей в области составил 98,2%, то есть долги за коммуналку менее 2%.

Тем временем стало известно о грядущем росте тарифов. Так, плата за централизованное отопление в будущем году может вырасти на 6,2%, а стоимость холодной воды и водоотведения за 2019 год будут поднимать дважды.

Уровень платежей по капремонту не столь высок – менее 87%. На этом фоне стало известно, что взносы за капремонт в следующем году вырастут на 45%.