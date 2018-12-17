2018-12-17T13:05:27+03:00
Происшествия

Пьяный рязанский строитель украл мобильный терминал в супермаркете

Задержанный даже не смог объяснить полицейским цели своего поступка
Антон ВОХЕЧ
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Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани методом «личного сыска» раскрыли кражу из супермаркета, расположенного на окраине города. Похищенный терминал изъяли. Об этом сообщает сайт ведомства.

В полицию обратился руководитель супермаркета, расположенного на окраине Рязани. Он сообщил, что с кассы магазина похитили переносной терминал для оплаты банковскими картами. Оперативники посмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине. По видеофрагменту удалось составить описание внешности злоумышленника. На строительной площадке жилого дома несколько работников узнали по описанию 24-летнего мужчину, работавшего на этой стройке. Его нашли и задержали, а затем нашли похищенный терминал. Задержанный рассказал, что вечером заглянул в магазин в состоянии сильного алкогольного опьянения. Желание забрать терминал возникло спонтанно. Оказавшись с добычей на улице, мужчина даже не смог предположить, что делать с похищенным и просто бросил его в своей комнате.

В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

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