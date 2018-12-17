2018-12-17T12:36:07+03:00
Общество

Рязанский Торговый городок включат в реестр объектов культурного наследия

Идея прорабатывается на региональном уровне
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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Правительство Рязанской области сообщает, что в настоящее время прорабатывается возможность включения ансамбля построек Торгового городка Рязани в единый реестр объектов культурного наследия народов России.

Комплекс построек, известных также, как рязанское ВДНХ, в субботу, 15 декабря, показали полпреду президента в ЦФО Игорю Щеголеву.

Реконструкция 22 павильонов, расположенных в Торговом городке, планируется за счет инвесторов. Для того, чтобы повысить привлекательность объекта правительство вместе с Корпорацией развития решает вопрос об организации здесь постоянной ярмарки, где бы реализовывалась продукция местных сельхозпроизводителей и фермеров.

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