2018-12-17T11:11:16+03:00
Происшествия

На рязанской дороге сгорела иномарка – женщина-водитель погибла

67-летняя женщина скончалась на месте
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 15 декабря, в Путятинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Напомним, авария случилась около 18.10 на 299 км федеральной трассы «Москва-Челябинск» – здесь столкнулись Audi 80 и Ford Focus.

Автомобиль Audi загорелся. 67-летняя женщина, которая им управляла, погибла на месте. Машина сгорела полностью.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие пятницу и выходные на дорогах области зарегистрировано 7 ДТП, в которых один человек погиб и 7 получили травмы. В регионе произошла 81 авария с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1936 нарушений ПДД, задержали 23 водителя пьяных водитея

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская прокуратура просит возбудить уголовные дела по нарушениям при реконструкции площади Ленина
ХК «Рязань» в овертайме вырвал победу у тюменского «Рубина»
В Рязани три дня будут отключать электричество
Рязанский эксперт: Создание зоополиции нужно для отвлечения внимания от реальных проблем
Около площади Ленина в Рязани на неделю перекроют движение
Рязанцу участнику смертельного ДТП, чью кровь подменили в больнице, предъявлено обвинение
И снова кружевные деревья: рязанские синоптики обещают туман и мороз
Экс-директора рязанской УК и трех его пособников обвинили в хищении более 17 миллионов рублей
Лучших студентов Рязанского радиоуниверситета наградят специальным знаком
По платежам за коммуналку рязанцы вновь проявили поразительную дисциплинированность
В Рязани по горячим следам раскрыли двойное убийство на улице Новоселов