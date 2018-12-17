2018-12-17T11:11:16+03:00
Происшествия

На рязанской дороге сгорела иномарка – женщина-водитель погибла

67-летняя женщина скончалась на месте
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшую субботу, 15 декабря, в Путятинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Напомним, авария случилась около 18.10 на 299 км федеральной трассы «Москва-Челябинск» – здесь столкнулись Audi 80 и Ford Focus.

Автомобиль Audi загорелся. 67-летняя женщина, которая им управляла, погибла на месте. Машина сгорела полностью.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие пятницу и выходные на дорогах области зарегистрировано 7 ДТП, в которых один человек погиб и 7 получили травмы. В регионе произошла 81 авария с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1936 нарушений ПДД, задержали 23 водителя пьяных водитея

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