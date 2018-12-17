В Рязанской области этой зимой будет 220 ледовых катков

СЕГОДНЯ 10:33 2018-12-17T10:33:43+03:00

Среди районов по их числу лидируют Клепиковский, Рязанский и Рыбновский и Спасский

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Этой зимой в Рязанской области будут действовать 220 ледовых площадок, сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Лидер по числу катков – областной центр, в котором аж 38 таких площадок. Среди районов лидируют Рязанский (29), Клепиковский (21), Рыбновский (14) и Спасский (17). Во всех остальных районах региона таких площадок гораздо меньше.

– При посещении катков просьба соблюдать установленные правила. В местах массового катания запрещена игра в хоккей с клюшкой. Детей, не умеющих кататься на коньках, должны сопровождать взрослые, – говорится в сообщении минспорта.