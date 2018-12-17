2018-12-17T10:33:43+03:00
Спорт

В Рязанской области этой зимой будет 220 ледовых катков

Среди районов по их числу лидируют Клепиковский, Рязанский и Рыбновский и Спасский
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Этой зимой в Рязанской области будут действовать 220 ледовых площадок, сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Лидер по числу катков – областной центр, в котором аж 38 таких площадок. Среди районов лидируют Рязанский (29), Клепиковский (21), Рыбновский (14) и Спасский (17). Во всех остальных районах региона таких площадок гораздо меньше.

– При посещении катков просьба соблюдать установленные правила. В местах массового катания запрещена игра в хоккей с клюшкой. Детей, не умеющих кататься на коньках, должны сопровождать взрослые, – говорится в сообщении минспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лучших студентов Рязанского радиоуниверситета наградят специальным знаком
По платежам за коммуналку рязанцы вновь проявили поразительную дисциплинированность
В Рязани по горячим следам раскрыли двойное убийство на улице Новоселов
Пьяный рязанский строитель украл мобильный терминал в супермаркете
Рязанский Торговый городок включат в реестр объектов культурного наследия
Еще дюжину рязанских домов насильно перевели в «общий котел» по капремонту
На рязанской дороге сгорела иномарка – женщина-водитель погибла
На улице Полетаева в Рязани женщину госпитализировали в результате пожара
Рязанские казаки инициировали создание зоополиции
В Рязани загорелся сервисный центр – пострадал мужчина
В Рязанской области пропала 66-летняя инвалид по зрению
В понедельник свет отключат на трех улицах Рязани (график)
В ночь на понедельник Рязань крепко подморозит
Скончался рязанский коммунист и бывший главред «Приокской правды» Евгений Рябко
Парад Дедов Морозов завершился зажжением огней главной елки Рязани (фото)
В субботу вечером на рязанской дороге пострадали люди
ХК «Рязань» выиграл у действующего обладателя Кубка Петрова
В Рязани открылся новый библиотечно-информационнный комплекс
Полпред президента и губернатор посетили в Рязани центр занятости
В Рязанской области начинает сильно холодать
Родственники 12-летнего рязанца опровергли сбор средств на его лечение
Рязанская область по взносам на капремонт лидирует и до их повышения