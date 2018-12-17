На улице Полетаева в Рязани женщину госпитализировали в результате пожара

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-17T10:01:21+03:00

Изменить размер текста: A A

16 декабря в Рязани произошел пожар в четырехэтажном доме по адресу Полетаева, 31. Загорелась кухня в двухкомнатной квартире.

- В результате происшествия женщина 1939 года рождения получила ожоги и была госпитализирована в Областную клиническую больницу, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Уточняется, что на вызов, поступивший в 14.04, выезжали четверо пожарных на одном спецавтомобиле.