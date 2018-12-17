2018-12-17T10:01:21+03:00
Происшествия

На улице Полетаева в Рязани женщину госпитализировали в результате пожара

Инцидент случился днем воскресенья
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

16 декабря в Рязани произошел пожар в четырехэтажном доме по адресу Полетаева, 31. Загорелась кухня в двухкомнатной квартире.

- В результате происшествия женщина 1939 года рождения получила ожоги и была госпитализирована в Областную клиническую больницу, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Уточняется, что на вызов, поступивший в 14.04, выезжали четверо пожарных на одном спецавтомобиле.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские казаки инициировали создание зоополиции
В Рязани загорелся сервисный центр – пострадал мужчина
В Рязанской области пропала 66-летняя инвалид по зрению
В понедельник свет отключат на трех улицах Рязани (график)
В ночь на понедельник Рязань крепко подморозит
Скончался рязанский коммунист и бывший главред «Приокской правды» Евгений Рябко
Парад Дедов Морозов завершился зажжением огней главной елки Рязани (фото)
В субботу вечером на рязанской дороге пострадали люди
ХК «Рязань» выиграл у действующего обладателя Кубка Петрова
В Рязани открылся новый библиотечно-информационнный комплекс
Полпред президента и губернатор посетили в Рязани центр занятости
В Рязанской области начинает сильно холодать
Родственники 12-летнего рязанца опровергли сбор средств на его лечение
Рязанская область по взносам на капремонт лидирует и до их повышения