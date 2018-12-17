2018-12-17T10:08:26+03:00
Происшествия

В Рязани загорелся сервисный центр – пострадал мужчина

На вызов выезжали четыре пожарных расчета
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Фото: 62.mchs.gov.ruФото: 62.mchs.gov.ru
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Днем 16 декабря в Рязани произошел пожар в сервисном центре на улице Пирогова. Организация располагается на цокольном этаже дома №8.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе областного ГУ МЧС, в результате происшествия пострадал мужчина 1985 года рождения. Он с ожогами доставлен в Областную клиническую больницу.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 12.28. На вызов выезжали 12 огнеборцев на 4 пожарных автомобилях.

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