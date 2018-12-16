В Рязанской области пропала 66-летняя инвалид по зрению

СЕГОДНЯ 18:16 2018-12-16T18:16:27+03:00

Женщину ищут третий день

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Поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязанской области пропала 66-летняя Лидия Вяткина.

14 декабря Лидия Михайловна ушла из своего дома в селе Виленка Михайловского района и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы: рост 177 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые. Предположительно была одета в темно-зеленую дубленку до колен, с собой черная лакированная сумка.

Особые приметы: носит очки – у женщины инвалидность по зрению.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Лидии Вяткиной, просят обращаться по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.