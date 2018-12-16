2018-12-16T18:16:27+03:00
Происшествия

В Рязанской области пропала 66-летняя инвалид по зрению

Женщину ищут третий день
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Поисково-спасательный отряд LizaAlert сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязанской области пропала 66-летняя Лидия Вяткина.

14 декабря Лидия Михайловна ушла из своего дома в селе Виленка Михайловского района и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы: рост 177 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые. Предположительно была одета в темно-зеленую дубленку до колен, с собой черная лакированная сумка.

Особые приметы: носит очки – у женщины инвалидность по зрению.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Лидии Вяткиной, просят обращаться по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская прокуратура просит возбудить уголовные дела по нарушениям при реконструкции площади Ленина
ХК «Рязань» в овертайме вырвал победу у тюменского «Рубина»
В Рязани три дня будут отключать электричество
Рязанский эксперт: Создание зоополиции нужно для отвлечения внимания от реальных проблем
Около площади Ленина в Рязани на неделю перекроют движение
Рязанцу участнику смертельного ДТП, чью кровь подменили в больнице, предъявлено обвинение
И снова кружевные деревья: рязанские синоптики обещают туман и мороз
Экс-директора рязанской УК и трех его пособников обвинили в хищении более 17 миллионов рублей
Лучших студентов Рязанского радиоуниверситета наградят специальным знаком
По платежам за коммуналку рязанцы вновь проявили поразительную дисциплинированность
В Рязани по горячим следам раскрыли двойное убийство на улице Новоселов