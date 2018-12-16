В ночь на понедельник Рязань крепко подморозит

16 Дек. 14:39 2018-12-16T14:39:31+03:00

Ветер при этом будет слабый

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Гидрометцентра на 17 декабря.

По информации синоптиков, в понедельник в области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду ночью будет менять свое направление, днем остановится на юго-восточном, скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области -17…-12ºС, местами до -22ºС, днем воздух прогреется до -15...-10°С.

Внимание: ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица!