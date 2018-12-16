2018-12-16T14:39:31+03:00
Общество

В ночь на понедельник Рязань крепко подморозит

Ветер при этом будет слабый
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Гидрометцентра на 17 декабря.

По информации синоптиков, в понедельник в области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду ночью будет менять свое направление, днем остановится на юго-восточном, скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области -17…-12ºС, местами до -22ºС, днем воздух прогреется до -15...-10°С.

Внимание: ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская прокуратура просит возбудить уголовные дела по нарушениям при реконструкции площади Ленина
ХК «Рязань» в овертайме вырвал победу у тюменского «Рубина»
В Рязани три дня будут отключать электричество
Рязанский эксперт: Создание зоополиции нужно для отвлечения внимания от реальных проблем
Около площади Ленина в Рязани на неделю перекроют движение
Рязанцу участнику смертельного ДТП, чью кровь подменили в больнице, предъявлено обвинение
И снова кружевные деревья: рязанские синоптики обещают туман и мороз
Экс-директора рязанской УК и трех его пособников обвинили в хищении более 17 миллионов рублей
Лучших студентов Рязанского радиоуниверситета наградят специальным знаком
По платежам за коммуналку рязанцы вновь проявили поразительную дисциплинированность
В Рязани по горячим следам раскрыли двойное убийство на улице Новоселов