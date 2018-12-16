2018-12-16T14:59:57+03:00
Политика

Скончался рязанский коммунист и бывший главред «Приокской правды» Евгений Рябко

Евгений Михайлович ушел из жизни всего на 73-м году жизни
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Евгений Михайлович избирался в областную Думу три созыва подрядЕвгений Михайлович избирался в областную Думу три созыва подряд
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В Рязани скончался один из самых известных в регионе членов КПРФ Евгений Рябко. Об этом соратники по партии сообщили на своих ресурсах в интернете, в том числе в группе ВКонтакте.

Евгений Михайлович родился в 1946 году в Запорожской области. Окончил Днепропетровский химико-технологический институт, работал слесарем-инструментальщиком, затем инженером-технологом и позже стал заместителем главного технолога рязанского Завода металлокерамических приборов.

В партию вступил в 1974 году. Был первым и позже вторым секретарем Комитета областного отделения КПРФ, членом ЦК КПРФ, с 2006 года – главным редактором газеты «Приокская правда». С 2001 года избирался депутатом Рязанской областной Думы третьего, четвертого и пятого созывов.

– Рязанский обком КПРФ глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Михайловича. Память о нем навсегда сохранится в сердцах товарищей, которым довелось работать с этим добрым, отзывчивым, мудрым человеком с широким кругозором и энциклопедическими знаниями, настоящим коммунистом, – говорится в сообщении соратников.

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