В понедельник свет отключат на трех улицах Рязани (график)
Причина – работы по опиловке деревьев
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В понедельник, 17 декабря, в ряде домов Рязани отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации. Электричества не будет из-за опиловки аварийных деревьев, уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства облцентра.
С 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат по адресам:
– улица Затинная, дома с 82 по 96
– улица Рыбацкая, дома с 12 по 30 и дома с 15 по 21
– улица Лесопарковая, дом 45.