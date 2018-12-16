2018-12-16T16:05:53+03:00
Недвижимость

В понедельник свет отключат на трех улицах Рязани (график)

Причина – работы по опиловке деревьев
Мария БЛИНОВА
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В понедельник, 17 декабря, в ряде домов Рязани отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации. Электричества не будет из-за опиловки аварийных деревьев, уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства облцентра.

С 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат по адресам:

– улица Затинная, дома с 82 по 96

– улица Рыбацкая, дома с 12 по 30 и дома с 15 по 21

– улица Лесопарковая, дом 45.

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