2018-12-16T10:49:54+03:00
Происшествия

В субботу вечером на рязанской дороге пострадали люди

По неофициальной информации погибла женщина
Мария БЛИНОВА
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В минувшую субботу, 15 декабря, в 18 часов 27 минут на пульт дежурного поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Авария произошла около села Екатериновка Путятинского района. Здесь столкнулись легковые автомобили Ford и Audi. На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный расчет. Есть пострадавшие, сообщают в ведомстве, однако подробности не уточняют.

По информации пользователей соцсетей, в аварии погибла 67-летняя женщина – она управляла Audi, которая от столкновения загорелась. Водитель второй иномарки получил травмы. Официально эта информация пока не подтверждена.

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