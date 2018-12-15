2018-12-15T20:16:54+03:00
Спорт

ХК «Рязань» выиграл у действующего обладателя Кубка Петрова

Питерское «Динамо» уже во втором периоде поверило в победу — гости с этим категорически не согласились
Павел АВЕРИН
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. Фото из архива ХК "Динамо" (С-П). Фото из архива ХК "Динамо" (С-П)
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В очередном туре «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» ХК «Рязань» в гостях одержал волевую победу над «Динамо» из Санкт-Петербурга 3:2. Встречу команды начали с разным настроением. «Рязань» перед этим ощутимо проиграла питерским армейцам, у хозяев льда за спиной была трехматчевая победная серия. Но недаром говорят, что каждая игра — это новая страница, а про старую рекомендуют забыть.

Противостояние удачно началось для динамовцев — на 9 минуте Андрей Бирюков счет открыл, а на 25-ой Станислав Кондратьев забросил вторую шайбу. Хозяева, очевидно, поверили, что этого голевого багажа уже достаточно для победы над командой, разместившейся на 16 месте. Иначе чем объяснить их нерасторопность и некую вальяжность на льду«Юбилейного», которая появилась уже к середине матча?

Говорят, что везет тому, кто везет: рязанские «горожане» еще раз это подтвердили. Психологический надлом динамовцев произошел после того, как кипер гостей Сергей Горелов отразил буллит «от Монса». Александр Акмальдинов сначала вернул интригу 1:2, а затем подарил надежду на победу, уравняв шансы команд. Александр Полунин в середине заключительной двадцатиминутки вывел гостей вперед 3:2. Счет до финальной сирены не изменился благодаря грамотным тактическим действиям ХК «Рязань».

Рязанский болельщик Дмитрий Брылев был на трибунах «Юбилейного»:

- Первую половину игры провалили, что оборона что нападение. Есть вопросы к арбитрам. Но хорошо, что парни собрались и дали отпор такому крепкому сопернику. Всех с победой, молодцы!

Группа поддержки ХК "Рязань". Фото: группа ВК ХК "Рязань" fans

Группа поддержки ХК "Рязань". Фото: группа ВК ХК "Рязань" fans

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