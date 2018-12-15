2018-12-15T17:18:47+03:00
Общество

Полпред президента и губернатор посетили в Рязани центр занятости

Государственное учреждение, которое откроется только в понедельник, руководство ЦФО и региона осмотрело в субботу
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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17 декабря в Рязани на улице Электрозаводской, 52 откроется новый офис службы занятости населения. Перед открытием готовое к работе учреждение посетили полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев и рязанский губернатор Николай Любимов.

Новый центр занятости устроен по принципу МФЦ и услуги в сфере занятости предоставляет в режиме «одно окно». В здании создана инфраструктура, которая позволяет легко обслуживать людей с ограниченными возможностями и слабовидящих. Там есть электронная очередь и электронный киоск, информирующий о вакансиях по всей России. В офисе есть условия для проведения ярмарок вакансий, семинаров и образовательных практикумов. Игорь Щеголев отметил, что видит первый такой центр в федеральном округе.

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