2018-12-15T16:10:05+03:00
Общество

В Рязанской области начинает сильно холодать

15 декабря рязанцев предупредили о гололеде, а прогноз погоды на 16 декабря предрекает мороз
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Наледь на тротуарах может осложнить жизнь пешеходамНаледь на тротуарах может осложнить жизнь пешеходамФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанцев предупредили об опасности гололеда на дорогах и в городских дворах. По данным рязанского филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 16 декабря, в Рязанской области мороз усилится, и вся растаявшая накануне вода замерзнет.

Погода ожидается облачная, с прояснениями, пеимущественно без осадков. Ветер будет северным, силой 3-8 метро в секунду. Температура воздуха по области ночью опустится до -13...-8°С, местами до -17ºС. Днем в воскресенье потепления не произойдет, термоменты покажут от -13 до -8°С. Состояние геомагнитного поля прогнозируется спокойное, радиационная обстановка – невозмущенная, солнечная активность – низкая.

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