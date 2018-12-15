Родственники 12-летнего рязанца опровергли сбор средств на его лечение

15 Дек. 14:59 2018-12-15T15:01:11+03:00

По словам близких, денежные пожертвования им требовались более двух лет назад, в 2016 году

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14 декабря на рязанских страничках социальных интернет-сетей в большом количестве появились призывы жертвовать деньги на лечение больного 9-летнего ребенка. Юный рязанец, писали там, страдает онкологическим заболеванием и ему нужно дорогостоящее лечение в Израиле.

Вскоре подтвердилось, что рязанец с этим именем существует, но ему уже не 9 лет, а 12, и его родители отрицают, что собирают какие-то средства. По их словам, пожертвования им требовались в 2016 году, так как лечение началось уже более 2 лет назад. Сейчас оно успешно продолжается, очередное обследование назначено на ноябрь.