2018-12-15T15:01:11+03:00
Общество

Родственники 12-летнего рязанца опровергли сбор средств на его лечение

По словам близких, денежные пожертвования им требовались более двух лет назад, в 2016 году
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

14 декабря на рязанских страничках социальных интернет-сетей в большом количестве появились призывы жертвовать деньги на лечение больного 9-летнего ребенка. Юный рязанец, писали там, страдает онкологическим заболеванием и ему нужно дорогостоящее лечение в Израиле.

Вскоре подтвердилось, что рязанец с этим именем существует, но ему уже не 9 лет, а 12, и его родители отрицают, что собирают какие-то средства. По их словам, пожертвования им требовались в 2016 году, так как лечение началось уже более 2 лет назад. Сейчас оно успешно продолжается, очередное обследование назначено на ноябрь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль