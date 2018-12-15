2018-12-15T12:42:39+03:00
Здоровье

Медики впервые в Рязани пересадили почку

Операцию 39-летней женщине с почечной недостаточностью провели в областной клинической больнице
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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На фото с сайта ОКБ: историческое для Рязани хирургическое вмешательствоНа фото с сайта ОКБ: историческое для Рязани хирургическое вмешательство
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На этой неделе впервые в Рязани провели операцию по пересадке почки. Сообщение о событии размещено на интернет-сайте областной клинической больницы в Канищево, в операционных которой работали хирурги.

39-летней женщине, страдающей хронической почечной недостаточностью, была пересажена почка от посмертного донора. До этого 3 раза в неделю больная была вынуждена проходить процедуру гемодиализа – очищения крови в специальном аппарате. Обычно таким пациентам требовалось ждать, когда подойдет из очередь на трансплантацию в одном из медицинских центров крупнейших городов страны. Подбор донора мог занимать годы.

По данным исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, потребность Рязанской области составляет около 50 трансплантаций почки в год. Теперь есть надежда, что часть операций будет проводиться в Рязани. Организация службы донорства и трансплантации стала новым этапом в развитии системы здравоохранения Рязанской области, напоминают медики.

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