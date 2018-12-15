В Рязани загорелись строения в районе Центрального рынка

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-15T12:40:26+03:00

Клубы дыма было хорошо видно с улицы Горького Фото: Ирина КОВАЛЕВА

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15 декабря в 9 часов 32 минуты жители многоэтажных домов на улице Маяковского начали звонить по телефону «01» с сообщениями о сильном задымлении над строениями возле стадиона «Спартак». Огромные клубы дыма было хорошо заметно и через стадион с улицы Горького.

Государственная противопожарная служба подтвердила,что занимается тушением пожара. В район Центрального рынка выехало 5 пожарных автомобилей и 15 человек личного состава. К 11:30, по словам местных жителей, возгорание уже было ликвидировано.