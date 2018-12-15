В Рязани загорелись строения в районе Центрального рынка
На пожар выехали 5 пожарных автомобилей
Клубы дыма было хорошо видно с улицы ГорькогоФото: Ирина КОВАЛЕВА
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15 декабря в 9 часов 32 минуты жители многоэтажных домов на улице Маяковского начали звонить по телефону «01» с сообщениями о сильном задымлении над строениями возле стадиона «Спартак». Огромные клубы дыма было хорошо заметно и через стадион с улицы Горького.
Государственная противопожарная служба подтвердила,что занимается тушением пожара. В район Центрального рынка выехало 5 пожарных автомобилей и 15 человек личного состава. К 11:30, по словам местных жителей, возгорание уже было ликвидировано.