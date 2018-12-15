2018-12-15T12:41:20+03:00
Происшествия

В Рязанском районе огнем повреждена квартира

3 пожарных автомобиля принимали участие в тушении пожара
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
Расстояние места ЧП от Рязани – около 28 кмРасстояние места ЧП от Рязани – около 28 км
Изменить размер текста:

Минувшей ночью, в 0 часов 22 минут 15 декабря из села Екимовка Рязанского района (28 км от областного центра) поступил сигнал тревоги: произошло возгорание в многоквартирном панельном доме. На место просшествия выехали 3 пожарных автомобиля и 7 человек личного состава государственной противопожарной службы.

Оказалось, что в Екимовке горит трехкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров. Умелые действия подарных позволили предотвратить распространение огня и потушить огонь, но загоревшаяся квартира была значительно повреждена, сообщает управление МЧС по Рязанской области. Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб от него хозяевам квартиры и дома устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская прокуратура просит возбудить уголовные дела по нарушениям при реконструкции площади Ленина
ХК «Рязань» в овертайме вырвал победу у тюменского «Рубина»
В Рязани три дня будут отключать электричество
Рязанский эксперт: Создание зоополиции нужно для отвлечения внимания от реальных проблем
Около площади Ленина в Рязани на неделю перекроют движение
Рязанцу участнику смертельного ДТП, чью кровь подменили в больнице, предъявлено обвинение
И снова кружевные деревья: рязанские синоптики обещают туман и мороз
Экс-директора рязанской УК и трех его пособников обвинили в хищении более 17 миллионов рублей
Лучших студентов Рязанского радиоуниверситета наградят специальным знаком
По платежам за коммуналку рязанцы вновь проявили поразительную дисциплинированность
В Рязани по горячим следам раскрыли двойное убийство на улице Новоселов