В Рязанском районе огнем повреждена квартира

15 Дек. 10:04 2018-12-15T12:41:20+03:00

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Минувшей ночью, в 0 часов 22 минут 15 декабря из села Екимовка Рязанского района (28 км от областного центра) поступил сигнал тревоги: произошло возгорание в многоквартирном панельном доме. На место просшествия выехали 3 пожарных автомобиля и 7 человек личного состава государственной противопожарной службы.

Оказалось, что в Екимовке горит трехкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров. Умелые действия подарных позволили предотвратить распространение огня и потушить огонь, но загоревшаяся квартира была значительно повреждена, сообщает управление МЧС по Рязанской области. Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб от него хозяевам квартиры и дома устанавливаются.