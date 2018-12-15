2018-12-15T10:04:37+03:00
Происшествия

В Рязанском районе огнем повреждена квартира

3 пожарных автомобиля принимали участие в тушении пожара
Сергей ЮРЧЕНКО
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Расстояние места ЧП от Рязани – около 28 кмРасстояние места ЧП от Рязани – около 28 км
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Минувшей ночью, в 0 часов 22 минут 15 декабря из села Екимовка Рязанского района (28 км от областного центра) поступил сигнал тревоги: произошло возгорание в многоквартирном панельном доме. На место просшествия выехали 3 пожарных автомобиля и 7 человек личного состава государственной противопожарной службы.

Оказалось, что в Екимовке горит трехкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров. Умелые действия подарных позволили предотвратить распространение огня и потушить огонь, но загоревшаяся квартира была значительно повреждена, сообщает управление МЧС по Рязанской области. Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб от него хозяевам квартиры и дома устанавливаются.

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