2018-12-14T19:07:59+03:00
Общество

Рязанцам предложили найти Деда Мороза и получить подарок

Игра пройдет во всех районах города
Анастасия КУДРЯШОВА
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С 17 по 21 декабря рязанцам предложили присоединиться к общегородской игре «Найди Деда Мороза». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Участникам игры всего лишь нужно назвать некое кодовое слово при встрече на городских улицах с человеком в костюме Деда Мороза. Каждый день кодовое слово будут обновлять. Узнать его можно будет на сайте управления культуры, а также в социальных сетях.

Встретить сказочного волшебника можно будет в разных районах Рязани. В ответ на кодовое слово Дедушка вручит подарок, а еще у участника игры будет возможность записать свое новогоднее видеопоздравление. Лучшие ролики покажут в новогоднюю ночь на большом экране у главной елки на площади Ленина.

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