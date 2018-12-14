2018-12-14T19:07:59+03:00
Общество

Рязанцам предложили найти Деда Мороза и получить подарок

Игра пройдет во всех районах города
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 17 по 21 декабря рязанцам предложили присоединиться к общегородской игре «Найди Деда Мороза». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Участникам игры всего лишь нужно назвать некое кодовое слово при встрече на городских улицах с человеком в костюме Деда Мороза. Каждый день кодовое слово будут обновлять. Узнать его можно будет на сайте управления культуры, а также в социальных сетях.

Встретить сказочного волшебника можно будет в разных районах Рязани. В ответ на кодовое слово Дедушка вручит подарок, а еще у участника игры будет возможность записать свое новогоднее видеопоздравление. Лучшие ролики покажут в новогоднюю ночь на большом экране у главной елки на площади Ленина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль