2018-12-14T17:48:49+03:00
Происшествия

Рязанский строитель заборов оказался за решеткой

Он не выполнил свои обязательства перед заказчиками на 1,5 миллиона рублей
Антон НИКИФОРОВ
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Строитель заборов сам оказался за высоким забором с колючей проволокой.Строитель заборов сам оказался за высоким забором с колючей проволокой.Фото: Павел АВЕРИН
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Мы писали о предпринимателе-мошеннике Александре С., который исчезал вместе с предоплатой. Советский районный суд г. Рязани вынес по нему решение. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

За то, что он 11 человек попросту «кинул» на полтора миллиона рублей ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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