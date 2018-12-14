Рязанский строитель заборов оказался за решеткой

14 Дек. 17:48 2018-12-14T17:48:49+03:00

Он не выполнил свои обязательства перед заказчиками на 1,5 миллиона рублей

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Мы писали о предпринимателе-мошеннике Александре С., который исчезал вместе с предоплатой. Советский районный суд г. Рязани вынес по нему решение. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

За то, что он 11 человек попросту «кинул» на полтора миллиона рублей ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.