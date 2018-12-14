2018-12-14T17:19:21+03:00
Общество

Рязанских школьников кормят растительными маслами под видом сливочного

Прокуратурой Михайловского района найдены нарушения в сельских школах
Павел АВЕРИН
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Прокуратура Михайловского района в начале декабря совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверила четыре сельских школы. Об этом сообщает сайт ведомства.

Среди прочего, сотрудники надзорного ведомства выявили факты приема от поставщика продуктов без маркировочных ярлыков с указанием наименования производителя, даты выработки, сроке годности, условий хранения. В одной из школ в молочном продукте содержался заменитель молочного жира (растительные масла), что по закону не допускается в питании школьников.

Меры прокурорского реагирования направлены для рассмотрения руководителю ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе.

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