Рязанских школьников кормят растительными маслами под видом сливочного

СЕГОДНЯ 17:19 2018-12-14T17:19:21+03:00

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Прокуратура Михайловского района в начале декабря совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверила четыре сельских школы. Об этом сообщает сайт ведомства.

Среди прочего, сотрудники надзорного ведомства выявили факты приема от поставщика продуктов без маркировочных ярлыков с указанием наименования производителя, даты выработки, сроке годности, условий хранения. В одной из школ в молочном продукте содержался заменитель молочного жира (растительные масла), что по закону не допускается в питании школьников.

Меры прокурорского реагирования направлены для рассмотрения руководителю ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе.