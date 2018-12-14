2018-12-14T16:44:11+03:00
Общество

Ночью в Рязани подморозит до -11 градусов

Ветер пари этом будет умеренным
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Гидрометцентра на 15 декабря.

По информации синоптиков, в субботу нас ждет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег – осадки в пределах 0,6 миллиметра (в пересчете на воду). Ветер при этом будет северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -11...-6°С, днем столбики термометров будут в районе -9...-4°С.

Внимание: на дорогах гололедица!

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