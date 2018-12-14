Рязанская поликлиника больницы №11 вводит прием по новому профилю
С января в поликлинике Городской клинической больницы №11 организуют плановый прием по профилю «травматология-ортопедия», сообщает пресс-служба рязанского Минздрава.
Напомним, на базе этой больницы давно действует травмпункт – здесь оказывают неотложную помощь. Теперь же в хирургическом отделении поликлиники пациентов будет принимать врач травматолог-ортопед.
– Помимо консультаций пациенты с последствиями травм и заболеваниями опорно-двигательного аппарата смогут пройти восстановительное лечение – для этого разработана программа реабилитации, – говорится в сообщении Минздрава.
В этой программе: лечебная гимнастика с инструктором в зале и в бассейне, лечебный массаж, электрофорез, ДМВ-терапия, ультразвук, импульсные токи, лазеротерапия, магнитотерапия, водолечение, психотерапия, теплолечение, рефлексотерапия и мануальная терапия.
Процедуры будут назначать терапевты, хирурги и травматологи-ортопеды.