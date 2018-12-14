2018-12-14T16:03:46+03:00
Здоровье

Рязанская поликлиника больницы №11 вводит прием по новому профилю

В хирургическом отделении теперь будет работать травматолог-ортопед
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С января в поликлинике Городской клинической больницы №11 организуют плановый прием по профилю «травматология-ортопедия», сообщает пресс-служба рязанского Минздрава.

Напомним, на базе этой больницы давно действует травмпункт – здесь оказывают неотложную помощь. Теперь же в хирургическом отделении поликлиники пациентов будет принимать врач травматолог-ортопед.

– Помимо консультаций пациенты с последствиями травм и заболеваниями опорно-двигательного аппарата смогут пройти восстановительное лечение – для этого разработана программа реабилитации, – говорится в сообщении Минздрава.

В этой программе: лечебная гимнастика с инструктором в зале и в бассейне, лечебный массаж, электрофорез, ДМВ-терапия, ультразвук, импульсные токи, лазеротерапия, магнитотерапия, водолечение, психотерапия, теплолечение, рефлексотерапия и мануальная терапия.

Процедуры будут назначать терапевты, хирурги и травматологи-ортопеды.

Репортаж «Комсомолки» о работе этой поликлиники здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанцам предложили найти Деда Мороза и получить подарок
Взносы на капремонт в Рязанской области взлетят на 45% - теперь официально
Рязанский строитель заборов оказался за решеткой
Рязанских школьников кормят растительными маслами под видом сливочного
Рязанские следователи доказали подмену анализа крови одного из участников смертельного ДТП
Ночью в Рязани подморозит до -11 градусов
Водитель автобуса спас пассажиров рязанской маршрутки – успел уйти от столкновения
В рязанском райцентре сотрудница банка похитила со счетов почти 50 тысяч рублей
Рязанке провели уникальную операцию по удалению опухоли
Основные новогодние мероприятия в Рязани примет Лесопарк – список
Антигероем ХК «Рязань» в питерской игре стал вратарь Пиманкин. По мнению судей
FitchRatings подтвердило рейтинг банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
«Рязанский валенок» впервые пройдет в пределах города
Перед зажжением огней на главной елке по Рязани пройдут Деды Морозы-десантники
Рязань впервые встретит Новый год на площади Ленина - программа