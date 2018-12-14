2018-12-14T16:03:46+03:00
Здоровье

Рязанская поликлиника больницы №11 вводит прием по новому профилю

В хирургическом отделении теперь будет работать травматолог-ортопед
Мария БЛИНОВА
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С января в поликлинике Городской клинической больницы №11 организуют плановый прием по профилю «травматология-ортопедия», сообщает пресс-служба рязанского Минздрава.

Напомним, на базе этой больницы давно действует травмпункт – здесь оказывают неотложную помощь. Теперь же в хирургическом отделении поликлиники пациентов будет принимать врач травматолог-ортопед.

– Помимо консультаций пациенты с последствиями травм и заболеваниями опорно-двигательного аппарата смогут пройти восстановительное лечение – для этого разработана программа реабилитации, – говорится в сообщении Минздрава.

В этой программе: лечебная гимнастика с инструктором в зале и в бассейне, лечебный массаж, электрофорез, ДМВ-терапия, ультразвук, импульсные токи, лазеротерапия, магнитотерапия, водолечение, психотерапия, теплолечение, рефлексотерапия и мануальная терапия.

Процедуры будут назначать терапевты, хирурги и травматологи-ортопеды.

Репортаж «Комсомолки» о работе этой поликлиники здесь.

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