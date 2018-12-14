2018-12-14T17:23:07+03:00
Происшествия

Водитель автобуса спас пассажиров рязанской маршрутки – успел уйти от столкновения

Если бы не его реакция, Рязань с этой аварией «прогремела» бы на всю страну
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр с видео группы Дороги Рязани ВКонтакте.Фото: Кадр с видео группы Дороги Рязани ВКонтакте.
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В среду, 12 декабря, на Московском шоссе Рязани чуть не столкнулись пассажирский автобус и маршрутное такси. Видео этого момента опубликовано в группе Дороги Рязани ВКонтакте.

На записи отчетливо видно как автобус, ехавший со стороны столицы к автовокзалу, не успевает затормозить на красный сигнал светофора и движется прямиком на маршрутку, вставшую перед перекрестком. Однако в последний момент водитель успевает вырулить и увести автобус вправо – на обочину.

Если бы эта громадина влетела в маршрутку, о таком, к счастью, не состоявшемся ДТП, знала бы уже не только Рязань.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в сводке этот инцидент не значится. То есть столкновения не было даже по касательной, а пострадавших нет вовсе.

Напомним, что в начале недели Рязань накрыла оттепель, после чего все поверхности дружно покрылись льдом.

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