Водитель автобуса спас пассажиров рязанской маршрутки – успел уйти от столкновения
В среду, 12 декабря, на Московском шоссе Рязани чуть не столкнулись пассажирский автобус и маршрутное такси. Видео этого момента опубликовано в группе Дороги Рязани ВКонтакте.
На записи отчетливо видно как автобус, ехавший со стороны столицы к автовокзалу, не успевает затормозить на красный сигнал светофора и движется прямиком на маршрутку, вставшую перед перекрестком. Однако в последний момент водитель успевает вырулить и увести автобус вправо – на обочину.
Если бы эта громадина влетела в маршрутку, о таком, к счастью, не состоявшемся ДТП, знала бы уже не только Рязань.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в сводке этот инцидент не значится. То есть столкновения не было даже по касательной, а пострадавших нет вовсе.
Напомним, что в начале недели Рязань накрыла оттепель, после чего все поверхности дружно покрылись льдом.