2018-12-14T14:14:48+03:00
Общество

В рязанском райцентре сотрудница банка похитила со счетов почти 50 тысяч рублей

Бывшую банкиршу осудили на 1,5 года условно
Анастасия КУДРЯШОВА
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Бывшая сотрудница «Сбербанка» в районном поселке Александро-Невский Рязанской области похитила со счетов клиентов почти 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Банкирша использовала сведения об операциях по счетам без ведома владельцев карт, чтобы незаконно обогатиться. Всего она похитила со счетов 49,3 тысячи рублей.

Суд признал женщину виновной по части 3 статьи 183 УК РФ («Незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому они стали известны по работе, из корыстной заинтересованности»). Бывшую сотрудницу банка осудили на 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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