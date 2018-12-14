2018-12-14T14:00:12+03:00
Здоровье

Рязанке провели уникальную операцию по удалению опухоли

Без хирургического вмешательства женщину ждала полная парализация
Мария БЛИНОВА
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Нейрохирурги Областной клинической больницы провели микрохирургическую операцию на спинном мозге. Вмешательство называется «микрохирургическое удаление интромедуллярной опухоли спинного мозга на уровне шейно-грудного отдела с видеоэндосокпической ассистенцией». До этого момента подобных операций в регионе не проводили, сообщает пресс-служба рязанского минздрава.

Пациентке 40 лет. Началось все с простой слабости в руках и ногах, а когда стало невмоготу, женщина обратилась к врачам. Тут-то и выяснилось, что в спинном мозге опухоль и если быстро ее не удалить, рязанке грозит полная парализация.

За дело взялись нейрохирурги ОКБ Алексеей Буданов и Андрей Косолапов. В ходе операции медики применили микрохирургическую технику и ультразвуковой аспиратор, благодаря чему удалось минимально воздействовать на организм и не затронуть здоровые ткани – во время работы на спинном мозге это особенно важно.

Операция прошла успешно. Теперь пациентке предстоит реабилитация.

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