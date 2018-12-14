Основные новогодние мероприятия в Рязани примет Лесопарк – список

14 Дек. 13:47 2018-12-14T13:47:38+03:00

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Все основные массовые новогодние мероприятия Рязани пройдут в Лесопарке. Исключением станет только встреча Нового года, сообщили в администрации города.

20 декабря в Лесопарке откроется Новогодняя деревня, которая и призвана стать центром притяжения на время праздников.

- Там можно будет найти развлечения на любой вкус: покататься на катке, на двух больших горках, зайти в домик Деда Мороза и написать ему письмо, поучаствовать в мастер-классах и еще много всего интересного, - рассказала начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова.

В Новогодней деревне пройдут спортивные состязания, предусмотрены концертно-игровые программы, будут работать гастрономические и анимационные площадки. Все это – с 21 по 23 декабря, затем с 29 декабря по 14 января, с 15 до 20 часов.

Афиша мероприятий:

- Новогодний фестиваль зимних видов спорта, 5 января, 15.00

- Развлекательная программа «Путешествие в Рождество», 7 января 12.00

- Танцевальный марафон «Делай как я», 8 января 15.00

- Фестиваль «Рязанский валенок», 12 января, 12.00

- «Рождественская хоккейная лига» и эстафета на коньках «Зимние забавы», 14 января, 15.00.

Городские власти заявили, что организуют специальное транспортное сообщение с местом празднеств, однако подробности станут известны позже.