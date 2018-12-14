2018-12-14T14:12:33+03:00
Спорт

Антигероем ХК «Рязань» в питерской игре стал вратарь Пиманкин. По мнению судей

Два штрафа рязанского голкипера привели к двум голам от ХК «СКА-Нева»
Павел АВЕРИН
Поделиться:
ХК "Рязань" поразил ворота обоих вратарей в этом матче. Фото: пресс-служба ХК "СКА-Нева"ХК "Рязань" поразил ворота обоих вратарей в этом матче. Фото: пресс-служба ХК "СКА-Нева"
Изменить размер текста:

В очередном туре «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» ХК «Рязань» начал выездное турне, в Санкт-Петербурге он встретился с ХК «СКА-Нева». Состав «горожан» усилили прикомандированные игроки клуба-партнера их КХЛ «Сочи», которые и солировали в северной столице. Остальные игроки как-то потускнели на их фоне, разве что Прохоров с партнерами заставляли оборону хозяев понервничать.

Счет уже на 4 минуте открыл Владислав Курбатов. Рязанской команде понадобилась половина периода, чтобы его сравнять – это сделал Александр Полунин. Вторая двадцатиминутка оказалась разнообразнее на события и голы. В самом начале Иван Ларичев сделал счет 2:1, по поводу «чистоты» заброшенной шайбы появились сомнения даже у комментаторов, но коуч гостей Павел Десятков не захотел видеопросмотра. Затем Павел Кукштель поразил ворота Сергея Горелова – где были в этот момент игроки рязанской обороны, непонятно. Армейцы, в ответ на активизацию действий гостей, занервничали, что вылилось в целый ряд удалений. Как итог – Андрей Щербов реализовал большинство 3:2.

И тут «За задержку игры» штрафуют…потерявшего шлем Александра Пиманкина, он сменил Горелова на последнем рубеже обороны. Решение весьма спорное, и Иван Володин увеличивает отрыв в счете 4:2. Некоторое время спустя судьи вновь штрафуют рязанского вратаря, уже за опасную игру высоко поднятой клюшкой – Дмитрий Овечкин забрасывает пятую шайбу.

Тот же Полунин, и в начале третьего периода Александр Акмальдинов дарят надежду рязанским болельщикам – на табло горят цифры 5:4. За 2 минуты до конца основного времени гости снимают вратаря и… получают гол в пустые ворота от Курбатова. Пиманкин возвращается в «рамку», а счет становится 7:4 – дубль оформил Ларичев.

Главный тренер «СКА-Невы» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции «подсластил пилюлю» для болельщиков гостей:

- Приятно было видеть на льду команду, которая стремится побеждать и отдает все силы для победы, играя с таким непростым соперником.

15 декабря ХК «Рязань» проведет очередной матч также в Санкт-Петербурге, с «Динамо».

Судьи посчитали, что Пиманкин намеренно скинул шлем. Фото: Ольга Софронова (Санкт-Петербург)

Судьи посчитали, что Пиманкин намеренно скинул шлем. Фото: Ольга Софронова (Санкт-Петербург)

- Игра получилась яркой, с большим количеством заброшенных шайб. Питерские хоккеисты подтвердили звание фаворита в матче. Отмечу четыре заброшенных шайбы в ворота одного из лидеров чемпионата, - поделился впечатлениями Евгений Горбачев, представитель многочисленной группы болельщиков ХК «Рязань». – Были бы чуть быстрее, чуть организованнее и этого "чуть" хватило для победы. Про вратарскую тему уже много сказано и написано. Решаем-решаем, но вопрос открыт до сих пор…

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель автобуса спас пассажиров рязанской маршрутки – успел уйти от столкновения (видео)
В рязанском райцентре сотрудница банка похитила со счетов почти 50 тысяч рублей
Рязанке провели уникальную операцию по удалению опухоли
Основные новогодние мероприятия в Рязани примет Лесопарк – список
FitchRatings подтвердило рейтинг банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
«Рязанский валенок» впервые пройдет в пределах города
Перед зажжением огней на главной елке по Рязани пройдут Деды Морозы-десантники
Рязань впервые встретит Новый год на площади Ленина - программа
«Дом.ru» и телеканал «Охотник и рыболов HD» ищут лучшего рыбака
Врачи рязанской БСМП спасли жизнь парню с ножевым ранением сердца
Около рязанского ТЦ «Виктория Плаза» сбили девушку-пешехода
Рязанка на Daewoo Matiz устроила массовое ДТП под Солотчей
Рязанцам могут уменьшить долг за тепло и горячую воду
В новогодние каникулы рязанские музеи устроят бесплатные праздники
«Дал сдачи»: в Рязанской области оглашен приговор за убийство 11 ударами ножа
Цифровые приставки для ТВ рязанцы будут получать как социальную помощь
В четырех местах Рязани ограничивают стоянку транспорта
ХВС и водоотведение в Рязани подорожает дважды за 2019 год
Заместитель начальника одной из рязанских колоний подозревается во взяточничестве
В Рязани у подъезда 12-этажного дома обнаружен труп мужчины
Под Рязанью загорелся вагон грузового состава - видео
Установлены границы благоустройства возле рязанских индивидуальных домов
Рязанская гордума приняла в свои ряды нового депутата
Горькое похмелье: рязанка украла после застолья 50 тысяч у подруги
Банк Авангард предложил своим клиентам удобный способ оплаты налогов
Рязанцам предрекли смену погоды на ясную и морозную
Банк УРАЛСИБ занял 2 место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018
До конца января оборудование в больнице №8 Рязани будет отремонтировано