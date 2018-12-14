Антигероем ХК «Рязань» в питерской игре стал вратарь Пиманкин. По мнению судей

14 Дек. 13:38 2018-12-14T14:12:33+03:00

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В очередном туре «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» ХК «Рязань» начал выездное турне, в Санкт-Петербурге он встретился с ХК «СКА-Нева». Состав «горожан» усилили прикомандированные игроки клуба-партнера их КХЛ «Сочи», которые и солировали в северной столице. Остальные игроки как-то потускнели на их фоне, разве что Прохоров с партнерами заставляли оборону хозяев понервничать.

Счет уже на 4 минуте открыл Владислав Курбатов. Рязанской команде понадобилась половина периода, чтобы его сравнять – это сделал Александр Полунин. Вторая двадцатиминутка оказалась разнообразнее на события и голы. В самом начале Иван Ларичев сделал счет 2:1, по поводу «чистоты» заброшенной шайбы появились сомнения даже у комментаторов, но коуч гостей Павел Десятков не захотел видеопросмотра. Затем Павел Кукштель поразил ворота Сергея Горелова – где были в этот момент игроки рязанской обороны, непонятно. Армейцы, в ответ на активизацию действий гостей, занервничали, что вылилось в целый ряд удалений. Как итог – Андрей Щербов реализовал большинство 3:2.

И тут «За задержку игры» штрафуют…потерявшего шлем Александра Пиманкина, он сменил Горелова на последнем рубеже обороны. Решение весьма спорное, и Иван Володин увеличивает отрыв в счете 4:2. Некоторое время спустя судьи вновь штрафуют рязанского вратаря, уже за опасную игру высоко поднятой клюшкой – Дмитрий Овечкин забрасывает пятую шайбу.

Тот же Полунин, и в начале третьего периода Александр Акмальдинов дарят надежду рязанским болельщикам – на табло горят цифры 5:4. За 2 минуты до конца основного времени гости снимают вратаря и… получают гол в пустые ворота от Курбатова. Пиманкин возвращается в «рамку», а счет становится 7:4 – дубль оформил Ларичев.

Главный тренер «СКА-Невы» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции «подсластил пилюлю» для болельщиков гостей:

- Приятно было видеть на льду команду, которая стремится побеждать и отдает все силы для победы, играя с таким непростым соперником.

15 декабря ХК «Рязань» проведет очередной матч также в Санкт-Петербурге, с «Динамо».

Судьи посчитали, что Пиманкин намеренно скинул шлем. Фото: Ольга Софронова (Санкт-Петербург)

- Игра получилась яркой, с большим количеством заброшенных шайб. Питерские хоккеисты подтвердили звание фаворита в матче. Отмечу четыре заброшенных шайбы в ворота одного из лидеров чемпионата, - поделился впечатлениями Евгений Горбачев, представитель многочисленной группы болельщиков ХК «Рязань». – Были бы чуть быстрее, чуть организованнее и этого "чуть" хватило для победы. Про вратарскую тему уже много сказано и написано. Решаем-решаем, но вопрос открыт до сих пор…