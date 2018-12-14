FitchRatings подтвердило рейтинг банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Международное рейтинговое агентство FitchRatingsподтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитентаб УРАЛСИБ в иностранной валюте на уровне «B+», прогноз по рейтингу – «Стабильный». Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+».
– Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка УРАЛСИБ «B+» обусловлен его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая отражена в рейтинге устойчивости банка «b+» – отмечается в релизе FitchRatings.
По мнению аналитиков Fitch, подтверждение рейтингов банка УРАЛСИБ отражает снижающееся давление на качество активов, хорошие профили фондирования и ликвидностии положительную историю деятельности под руководством новой команды менеджмента.
Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте банка УРАЛСИБ.
На правах рекламы.