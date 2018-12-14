2018-12-14T13:18:17+03:00
Общество

FitchRatings подтвердило рейтинг банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом

Это обусловлено его кредитоспособностью на самостоятельной основе
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Международное рейтинговое агентство FitchRatingsподтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитентаб УРАЛСИБ в иностранной валюте на уровне «B+», прогноз по рейтингу – «Стабильный». Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+».

– Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка УРАЛСИБ «B+» обусловлен его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая отражена в рейтинге устойчивости банка «b+» – отмечается в релизе FitchRatings.

По мнению аналитиков Fitch, подтверждение рейтингов банка УРАЛСИБ отражает снижающееся давление на качество активов, хорошие профили фондирования и ликвидностии положительную историю деятельности под руководством новой команды менеджмента.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте банка УРАЛСИБ.

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