Перед зажжением огней на главной елке по Рязани пройдут Деды Морозы-десантники

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-14T13:33:32+03:00

Оба этих события состоятся уже 15 декабря

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15 декабря в Рязани зажгут огни на главной елке города. Напомним, впервые главной площадкой встречи Нового года станет площадь Ленина.

Предшествовать субботней церемонии будет традиционный парад Дедов Морозов. Причем на этот раз в обличие сказочного персонажа по Первомайскому проспекту в числе прочих пройдут десантники, чей вуз – РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова – отметил в 2018-м свое 100-летие. Конечно же, с ними будут Снегурочки.

Колонна тронется в 17.00 и дойдет до площади Ленина, где парад примет главный Дед Мороз города. Вскоре после этого новогодняя красавица и засияет праздничными огнями.