Рязань впервые встретит Новый год на площади Ленина - программа

14 Дек. 12:23 2018-12-14T15:01:07+03:00

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Рязань встретит 2019 год на площади Ленина. Об этом 14 декабря сообщили в администрации города на пресс-конференции, посвященной новогодним мероприятиям.

- Будут ли звезды? Да, будут звезды. Наши, рязанские! Один из них – Семен Басалаев, ученик одной из миланских вокальных школ, - рассказала начальник отдела организации досуга управления культуры Валентина Макарова.

Она заявила, что новогоднее представление откроется в 23.55 поздравлением Владимира Путина. В 2 часа начнется салют, затем – дискотека, которая пролится до 3 часов.

Празднества в новогоднюю ночь – с 0.30 - запланированы и в других районах города: поселке Строить (КДЦ «Вдохновение»), Дашково-Песочне (КДЦ «Октябрь»), поселке Приокский (у одноименного ДК). Здесь народные гуляния также завершатся фейерверками. В поселке Солотча праздник «Новогодние забавы» на площади Монастырской начнется 2 января в 17.00.

Однако и кроме непосредственно новогодней ночи, рязанцев ждет масса развлечений. Так, в ближайшую субботу, 15 декабря, на площади Ленина пройдет парад Дедов Морозов – на этот раз с участием курсантов десантного училища.

20 декабря в Лесопарке откроется Новогодняя деревня: до середины января горожан ждут катки, концерты, вкусности и, конечно, Дед Мороз – эта обновленная площадка впервые станет основным местом сосредоточения зимних праздников Рязани.

Здесь же – впервые в черте города – проведут и уникальный фестиваль «Рязанский валенок». Раньше его всегда организовывали за пределами облцентра, теперь же городскую версию фестиваля смогут увидеть тысячи людей.

Напомним, что в начале января свою программу представят и музеи: в новогодние каникулы они устроят бесплатные праздники.