Рязань впервые встретит Новый год на площади Ленина - программа

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-14T12:29:21+03:00

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Рязань встретит 2019 год на площади Ленина. Об этом 14 декабря сообщили в администрации города на пресс-конференции, посвященной новогодним мероприятиям.

- Будут ли звезды? Да, будут звезды. Наши, рязанские! Один из них – Семен Басалаев, ученик одной из миланских вокальных школ, - рассказала начальник отдела организации досуга управления культуры Валентина Макарова.

Она заявила, что новогоднее представление откроется в 23.55 поздравлением Владимира Путина. В 2 часа начнется салют, затем – дискотека, которая пролится до 3 часов.

Празднества в новогоднюю ночь – с 0.30 - запланированы и в других районах города: поселке Строить (КДЦ «Вдохновение»), Дашково-Песочне (КДЦ «Октябрь»), поселке Приокский (у одноименного ДК). Здесь народные гуляния также завершатся фейерверками.

В поселке Солотча праздник «Новогодние забавы» на площади Монастырской начнется 2 января в 17.00.