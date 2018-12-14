«Дом.ru» и телеканал «Охотник и рыболов HD» ищут лучшего рыбака

14 Дек. 12:01 2018-12-14T12:22:21+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал «Охотник и рыболов HD» приглашают любителей рыбалки к участию в конкурсе. Сто победителей получат полезные подарки от канала: поясные сумки, фонарики и мультитулы.

Участником конкурса, который проходит с 4 по 20 декабря, может стать любой желающий. Для этого достаточно пройти тест на знание снастей, видов рыбы, приманок и прочих деталей любимого хобби в группе оператора в «Одноклассниках». Каждый пятый, правильно ответивший на все вопросы конкурса, получит памятный приз. Итоги будут публикованы 21 декабря.

«Охотник и рыболов HD» – это лучшие отечественные и зарубежные программы об охоте и рыбалке, увлекательные охотничье-рыболовные экспедиции в самые невероятные уголки России и мира, сотни практических советов бывалых охотников и мастер-классы от известных рыболовов, уникальные рецепты кухни и десятки эксклюзивных проектов, транслируемых только на этом канале: «В курсе дела», «Один на реке», «Звезда на крючке», «Главная охота» и другие.

«Охотник и рыболов HD» доступен в цифровом ТВ «Дом.ru TV» в тарифах «Мне нравится M», «Мне нравится L» и «Мне нравится XXL». Пользователи «Дом.ru TV» могут смотреть 219 телеканалов, в том числе 42 познавательных.

Напомним, что телеком-оператор запустил еще и мультиплатформенное ТВ «Дом.ru Movix» – подробнее о нем здесь.

На правах рекламы.