Врачи рязанской БСМП спасли жизнь парню с ножевым ранением сердца
В четверг, 13 декабря, в скорую поступил вызов – экстренная помощь потребовалась жителю Рязани. Молодой человек получил проникающее ножевое ранение сердца (ранение левого желудочка сердца глубиной более 2 сантиметров).
Своевременно, оперативно и профессионально сработала вся цепочка системы скорой медицинской помощи – станция скорой помощи, приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи Рязани, реанимация и операционная хирургическая бригада. Операцию провел хирург Плаксин.
Сайт БСМП сообщает, что в настоящее время пациент переведен из реанимационного отделения. Чувствует он себя удовлетворительно.
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