2018-12-14T11:34:29+03:00
Здоровье

Врачи рязанской БСМП спасли жизнь парню с ножевым ранением сердца

Был задет левый желудочек
Роман ДОРОФЕЕВ
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В четверг, 13 декабря, в скорую поступил вызов – экстренная помощь потребовалась жителю Рязани. Молодой человек получил проникающее ножевое ранение сердца (ранение левого желудочка сердца глубиной более 2 сантиметров).

Своевременно, оперативно и профессионально сработала вся цепочка системы скорой медицинской помощи – станция скорой помощи, приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи Рязани, реанимация и операционная хирургическая бригада. Операцию провел хирург Плаксин.

Сайт БСМП сообщает, что в настоящее время пациент переведен из реанимационного отделения. Чувствует он себя удовлетворительно.

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