Около рязанского ТЦ «Виктория Плаза» сбили девушку-пешехода

14 Дек. 11:12 2018-12-14T11:12:59+03:00

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13 декабря около в 19.20 в Рязани сбили пешехода, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на Малом шоссе – около ТЦ «Виктория Плаза».

38-летний мужчина на Volkswagen Polo, по предварительным данным, выезжал с парковки и, двигаясь задним ходом, сбил 19-летнюю девушку. Пешеход в результате отправлена в больницу. Проводится проверка.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 10 человек получили травмы. В регионе произошло 35 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1775 нарушений правил дорожного движения, задержали четырех пьяных водителей.