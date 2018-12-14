2018-12-14T10:41:44+03:00
Происшествия

Рязанка на Daewoo Matiz устроила массовое ДТП под Солотчей

Пострадала в итоге сама женщина
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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13 декабря около 9.10 на 8 км дороги Спас-Клепики – Рязань произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

34-летняя рязанка на Daewoo Matiz, по предварительным данным, не справилась с управлением и врезалась в попутную «Ладу-Приору», за рулем которой был 35-летний мужчина.

От удара отечественную легковушку отбросило на разделительное ограждение, в этот момент в Daewoo врезалась ехавшая сзади Kia Spectra под управлением 77-летнего мужчины.

В результате женщина-водитель отправлена в больницу.

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