2018-12-14T10:32:58+03:00
Общество

Рязанцам могут уменьшить долг за тепло и горячую воду

Тем, кто оплатит долги до 31 декабря 2018 года, будут списаны пени за время просрочки
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Платежи за теплоэнергию начисляются в зависимости от объемов потребленияПлатежи за теплоэнергию начисляются в зависимости от объемов потребления
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В офисе Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей (РМПТС) больше посетителей, чем обычно. В конце года рязанцы, у которых в течение года накопились долги за тепло и горячую воду, стараются их погасить. Ведь если это сделать до 31 декабря 2018 года, в качестве новогоднего подарка будут списаны все начисленные пени, то есть штрафы за несвоевременную оплату.

«Долги – это совсем не то, что нужно брать с собой в Новый год», – говорится в объявлении на официальном интернет-сайте муниципального предприятия.

Сегодня, согласно существующим правилам, пени начисляются потребителям при задержке оплаты за коммунальные услуги свыше 30 дней. При задержке от 31 до 90 дней с должника требуют, в зависимости от неоплаченной суммы, дополнительно 1/300 от ставки рефинансирования Банка России в сутки, а при задержке свыше 91 дня – 1/130 от той же ставки рефинансирования.

РМПТС отмечает, что сможет списать все пени, по взысканию которых еще не были вынесены и вступили в силу решения судов. Не стоит дожидаться, чтобы исполнительный лист поступил к судебным приставам – тогда уменьшить сумму задолженности уже не удастся.

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