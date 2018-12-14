«Дал сдачи»: в Рязанской области оглашен приговор за убийство 11 ударами ножа

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-14T10:33:42+03:00

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В Скопине огласили приговор по делу об убийстве. Местный житель во время ссоры расправился со своим знакомым.

Оба мужчины находились в квартире, где вместе выпивали. Между ними разгорелась ссора, в ходе которой П. ударил в грудь К. В ответ К. взялся за нож и 11 раз ударил оппонента клинком - в область груди, живота и левой руки. Через непродолжительное время П. скончался на месте происшествия.

Учтя смягчающие обстоятельства, суд наказал убийцу 9 годами лишения свободы в колонии строгого режима.