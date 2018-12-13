2018-12-13T20:56:29+03:00
Общество

Цифровые приставки для ТВ рязанцы будут получать как социальную помощь

Телевизионное вещание в старом формате прекратится в нашем регионе уже 11 февраля
Сергей ЮРЧЕНКО
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Губернатор Николай Любимов 13 декабря рассказал журналистам, что областные власти специально выделяют деньги на беспроблемный переход к просмотру населением телевидения в цифровом формате. Он напомнил, что с 11 февраля передача телесигнала в Рязанской области будет происходить только в цифровом формате.

– У тех, кто не в состоянии приобрести необходимое оборудование, есть возможность получить социальную помощь. В областном бюджете на эти цели заложено свыше 9 миллионов рублей. Для получения помощи следует обратиться в местные органы социальной защиты, – сказал Любимов.

Приставки, позволяющие принимать цифровой сигнал, потребуются владельцам всех старых телевизоров, распознающих только аналоговые сигналы.

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