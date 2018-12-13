2018-12-13T19:34:52+03:00
Дом. Семья

В четырех местах Рязани ограничивают стоянку транспорта

Парковаться будут запрещать в определенные дни в связи с проведением по соседству новогодних мероприятий
Валерий КОТОВ
Поделиться:
Например, на Театральной площади стоянка будет ограничена 21 декабряНапример, на Театральной площади стоянка будет ограничена 21 декабряФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В декабре в Рязани начинается проведение новогодних мероприятий. В связи с этим около тех мест, где состоятся благотворительные праздники и «Губернаторские елки», в определенные дни будет ограничена стоянка транспортных средств.

14 декабря – на участке Лево-Лыбедской улицы от дома №14 до дома №24 (поблизости от Рязанского цирка) с 07.30 до 12.00;

21 декабря – на Театральной площади (рядом с Театром драмы) в период с 07.30 до 13.00;

25 декабря – на участке площади 50-летия Октября от дома №68 до дома №72 (около Дворца молодежи) с 07.30 до 13.00;

26 декабря – на участке Малого шоссе от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы (рядом с Муниципальным культурным центром) с 07.30 до 13.00.

Администрация Рязани обратилась к автомобилистам с просьбой быть внимательными и учитывать эту информацию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль