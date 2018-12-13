2018-12-13T19:34:52+03:00
Дом. Семья

В четырех местах Рязани ограничивают стоянку транспорта

Парковаться будут запрещать в определенные дни в связи с проведением по соседству новогодних мероприятий
Валерий КОТОВ
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Например, на Театральной площади стоянка будет ограничена 21 декабряНапример, на Театральной площади стоянка будет ограничена 21 декабряФото: Владимир ФРОЛОВ
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В декабре в Рязани начинается проведение новогодних мероприятий. В связи с этим около тех мест, где состоятся благотворительные праздники и «Губернаторские елки», в определенные дни будет ограничена стоянка транспортных средств.

14 декабря – на участке Лево-Лыбедской улицы от дома №14 до дома №24 (поблизости от Рязанского цирка) с 07.30 до 12.00;

21 декабря – на Театральной площади (рядом с Театром драмы) в период с 07.30 до 13.00;

25 декабря – на участке площади 50-летия Октября от дома №68 до дома №72 (около Дворца молодежи) с 07.30 до 13.00;

26 декабря – на участке Малого шоссе от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы (рядом с Муниципальным культурным центром) с 07.30 до 13.00.

Администрация Рязани обратилась к автомобилистам с просьбой быть внимательными и учитывать эту информацию.

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